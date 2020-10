Ana Maria Braga passa por cirurgia na mão para tratar síndrome do túnel do carpo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ana Maria Braga, 71, disse nesta segunda-feira (26), durante o Mais Você, que fez uma cirurgia na mão direita no final de semana para tratar da síndrome do túnel do carpo. A doença consiste na compressão do nervo mediano, localizado em um túnel, que passa pelo punho.

"Acho que a gente vai aprendendo as coisas ao longo da vida, quando você acha que sabe, você descobre que não sabe nada. Eu senti uma dor muito forte, ficou mais ou menos uns 20 dias, um formigamento com uma ardência, mas uma dor... Fui no médico investigar, demorou um pouco para descobrir e é uma coisa com um nome estranho, chama síndrome do carpo", contou ela, que está com a mão enfaixada.

Ana Maria afirmou que a síndrome não aparece da noite para o dia. Em geral, ela começa com formigamentos na ponta dos dedos e dormência da mão. Por causa desses sintomas, a apresentadora contou que muitas pessoas acreditam ser algum problema de circulação e, por isso, o diagnóstico pode demorar.

Ela também mostrou imagens do túnel do carpo, cedidas do arquivo do programa Bem Estar, e falou sobre as possíveis causa da doença, que podem ser inflamação, lesão, esforço repetitivo. "Ou sem causa nenhuma", acrescentou.

"Queria muito agradecer aos médicos. Tenho que ficar quietinha por alguns dias, mas estou ótima", disse Ana Maria. Quando está em estágio avançado, a cirurgia para a liberação mecânica do túnel, é o tratamento mais indicado pelos médicos. Em grau leve, fisioterapia, medicamentos e acupuntura são recomendados.