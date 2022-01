Ana Maria Braga manda recado para Rodrigo, do BBB 22

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ana Maria Braga, 72, resolveu entrar nas redes sociais para comentar os acontecimentos da semana no BBB 22 (Globo). A apresentadora do Mais Você (na mesma emissora) mostrou que vem acompanhando com atenção o que está rolando no reality show.

Em uma publicação feita neste domingo (23), ela resolveu opinar sobre algumas situações envolvendo o participante Rodrigo Mussi. O gerente comercial paulista já se envolveu em pelo menos três polêmicas: usou a palavra "traveco" para se referir a uma travesti, chamou Ludmilla de "amiga" de Brunna Gonçalves -as duas são casadas- e xingou Bárbara após ela não querer dançar com ele.

"Quis deixar essas cenas aqui, pois achei muito educativas", disse Ana Maria. "Rodrigo Mussi conversa com Linn da Quebrada sobre o uso da palavra 'traveco'. Ele foi recebido com paciência (e classe) pela cantora, que explicou com calma que é, sim, uma palavra agressiva."

"Em outro momento, ele faz 'investidas' na Bárbara e a manda 'tomar no c*' [sic], ao que parece, por não conseguir o que quer com ela", prosseguiu a apresentadora. "Rodrigo também chamou Brunna Gonçalves de amiga da Ludmilla."

"Errar, todo mundo erra", avaliou ela. "Que ele aprenda com os erros. Ele mesmo disse estar disposto a aprender. Tomara que aprenda a tempo. E que Brasil possa aprender junto: É travesti, é esposa e não é não."

Mais tarde, Ana Maria voltou às redes sociais para comentar mais sobre o BBB 22. Desta vez, no entanto, ela resolveu destacar cenas positivas de outros participantes.

"O Tiago Abravanel, supersensível, explicando para a Naiara Azevedo que ela não tem obrigação de cozinhar para todo mundo", lembrou. "Aliás, um gesto vale mais que mil palavras. Naiara errou, quem não erra? E achou um modo de distribuir amor na casa."

"Cozinhar, servir, é um gesto de amor", disse. "Mas todo mundo merece, e aqui acho que muita gente vai entender, receber carinho também, se cuidar também. E acho que Naiara vai ter tempo de mostrar que a vida não é preto no branco. Não é sobre heróis e vilões."

Ela ainda destacou uma cena de Vinicius falando sobre esforço, sorte e oportunidade. "Vai muito de encontro com o que acredito", garantiu. E, por fim, falou sobre um momento de Linn da Quebrada explicando como sua carreira evoluiu depois de vencer um câncer. "Realmente, é algo que te transforma, achei muito bonito o depoimento dela", disse.