Ana Maria Braga engasga ao vivo e não consegue finalizar Mais Você

Dessa forma, foi ela quem leu a tradicional frase motivacional de encerramento, algo que sempre é feito por Ana, mas que por causa do engasgo nem conseguiu dizer nada, apenas levantar os braços e colocar a mão no pescoço.

Desconfortável, Ju não sabia como lidar e cogitou chamar o intervalo, mas Ana fez sinal com a mão para que ela não fizesse isso. Então, a repórter recebeu no ponto eletrônico a instrução para encerrar a atração um pouco mais cedo.

