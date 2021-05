Ana Maria Braga dá conselho para lidar com falsidade

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ana Maria Braga, 72, surpreendeu na manhã desta sexta (28), no fim do programa Mais Você, ao dar um conselho divertido sobre como agir com pessoas falsas. "Presta atenção no pensamento dessa sexta. Se alguém falar mal de você pelas costas, solte um pum e vá embora", afirmou, aos risos, antes de se despedir do público.

Nas redes sociais, internautas comentaram a brincadeira. "Obrigado por ser a dona do mundo", escreveu um deles no Twitter. "Socorro, Ana Maria! Melhor mensagem do dia", afirmou outra.

A apresentadora já tinha gerado repercussão na internet entre os fãs da boy band de k-pop BTS, porque logo na abertura do Mais Você tocou "Butter", sucesso do grupo. "Só falta agora uma entrevista com os meninos! A gente ia amar assistir logo cedinho uma conversa da Ana Maria com os meninos!", sugeriu uma internauta.