Ana Maria Braga alerta fãs para golpe do Pix usando seu nome

Lançado oficialmente no final de 2020, o Pix é sistema de pagamentos instantâneos. Ele caiu no gosto popular, mas também na mira de criminosos e golpistas. Confira como evitar alguns dos golpes mais comuns.

Na imagem que Ana Maria incluiu em sua postagem, é dito que essa promoção estaria sendo assunto do programa matinal. Porém, nada disso é verdade. A promoção simplesmente não existe e, quando alguém caia no golpe, não recebia o produto e nunca mais via o dinheiro pago.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ana Maria Braga, 73, fez um alerta aos fãs nas redes sociais nesta quarta-feira (10). A apresentadora do Mais Você (Globo) contou que seu nome e o do programa estão sendo usados em um golpe que está pode estar lesando algumas pessoas.

