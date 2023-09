Ana Hickmann busca modelo fora do padrão em reality show inclusivo

Segundo a apresentadora, Beleza Com Diversidade tem como objetivo dar oportunidades para mulheres que desejam atuar como modelos, mas que acabam esbarrando no preconceito por conta de seus corpos, etnias ou gênero. A vencedora receberá R$ 100 mil em contratos de trabalho pelo período de dois anos.

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Ana Hickmann, 42, decidiu há um tempo investir em um reality show inclusivo nas redes sociais e, nesta segunda-feira (18), ela estreou novo programa no Youtube: Beleza Com Diversidade. Na atração, a apresentadora irá buscar uma modelo fora dos padrões para representar a Plataforma Oceano em 2023.

