Ana Carolina declara voto em Lula e diz ter pressa de mudar

O voto em Lula foi uma decisão mais ou menos recente. No Carnaval, festejado no fim de abril por causa da pandemia, a cantora afirmou que ainda não tinha posição política e que, por isso não havia escolhido seu candidato. "Não me defini ainda. Estou no time dos indecisos", disse, acrescentando que ainda faltava "uma série de coisas" para que optasse por alguém.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Ana Carolina usou suas redes sociais nesta sexta-feira (30) para declarar o seu voto. "Lula é o único candidato que pode vencer o 'horror' e terá meu voto no primeiro turno! Temos pressa de mudar! Basta! Chega de ver o Brasil passar vergonha diante do mundo", escreveu.

