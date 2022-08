'Amor da minha vida', diz companheira de Claudia Jimenez ao se despedir da atriz

Claudia morreu neste sábado (20), aos 63 anos. Ela estava internada no Hospital Samaritano, Zona Sul do Rio. A causa da morte ainda não foi divulgada.

A atriz também admitiu que pensou em ter um filho com Stella. "Perdi esse bonde. Pensei em ter um com a Stella quando estávamos juntas. Ela seria a barriga. Mas a coisa foi rolando e acabou que não aconteceu. Aí uma época eu pensei em adotar. Mas tive essas complicações [de saúde], e hoje não posso pegar uma criança no colo, pelo meu problema cardíaco. A vida me deu algumas limitações que tenho que aceitar.

