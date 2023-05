Amigos de Jamie Foxx falam sobre estado do ator

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O estado de saúde de Jamie Foxx está apresentando melhora. De acordo com depoimentos de amigos próximos, nos últimos dias, a doença enfrentada pelo ator norte-americano não foi informada, mas o quadro dele evoluiu positivamente.

Em entrevista ao Entertainment Tonight, Natasha Blasick contrariou as notícias de que Foxx estaria mal. Os dois trabalharam juntos no filme "All-Star Weekend", que não chegou a ser lançado oficialmente. "Eu estava mandando uma mensagem para ele e ontem mesmo conversei com um amigo dele, que está realmente em contato com ele. O amigo disse: 'Não, não, não, ele está se recuperando.' Então, só de ouvir que ele está melhorando me fez sentir muito melhor", afirmou ela.

"Estou apenas rezando. E minha amiga ontem me procurou e disse: 'Vamos rezar juntas.' É muito louco. Tudo o que temos neste mundo é nossa saúde. Nossa vida. É muito assustador", completou Natasha.

O ator Kevin Hart também deu boas notícias, em depoimento ao podcast "Impaulsive". "Houve muito progresso no quadro dele. A família está sendo rígida... sobre onde ele está, porque Jamie sempre foi uma pessoa reservada até certo ponto", reforçou Hart, que também não tem "detalhes exatos" da doença enfrentada por Foxx.

O artista foi internado às pressas no dia 12 de abril, por "complicações médicas". Na última quarta-feira (3), Foxx publicou uma mensagem de agradecimento pelas orações, em seu perfil oficial. Anteriormente, o ator estava integrando o elenco do filme "Back in Action", em que contracena com Glenn Close e Cameron Diaz.