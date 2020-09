Amigo de Nick Cordero lamenta falta de homenagem ao ator no memorial do Emmy

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Amigo do ator Nick Cordero, morto em julho por causa de complicações pelo coronavírus, o também ator Zach Braff fez um desabafo pelas redes sociais para lamentar a ausência de homenagens a Cordero no memorial do Emmy 2020 do último domingo (20)

Segundo ele, a ausência de Cordero teria sido uma decisão da própria premiação. "Para aqueles que se perguntam: o Emmy escolheu deixar Nick Cordero de fora da montagem do memorial. Eu não fazia ideia que alguém deveria fazer uma campanha para incluir seu ente querido. Mas nós fizemos. Eles recusaram", disse ele.

Em seguida, o próprio Zach compartilhou a resposta que ele recebeu dos organizadores do prêmio sobre a ausência do amigo. "Eles pediram que eu passasse adiante esta nota: Os envolvidos no processo de seleção In Memoriam estão bem cientes do triste falecimento do Sr. Cordero devido ao coronavírus e asseguramos a ela que seu nome recebeu todas as considerações para inclusão. Com tantas pessoas falecendo em um determinado ano, simplesmente não podemos assegurar que alguém em particular seja incluído, nem divulgamos os nomes daqueles incluídos antes da transmissão televisionada", dizia a nota.

Mas não foi só Cordeiro o "esquecido". Zach mencionou outros nomes de pessoas que poderiam ter sido homenageadas e não foram. "Preciso mencionar que eles também deixaram Sam Lloyd de fora. Eu nunca nem iria considerar fazer uma campanha para Sam porque ele possui mais trabalhos na TV do que qualquer outro ator que conheço", escreveu o artista sobre um de seus colegas na sitcom "Scrubs" que morreu em abril.