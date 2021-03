Amigo de Carla Diaz critica Arthur e o chama de 'babaca, infantil, falso e traíra'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Se o suspense que Carla Diaz vem fazendo após voltar do paredão falso no BBB 21 vem incomodando muita gente dentro e fora da casa, a atriz ainda pode contar com um amigo que sempre a defende: o ator Beni Falcone. Carla e ele se aproximaram quando fizeram par romântico na novela "Rebelde" (RecordTV, 2011-2012). O artista anda enfurecido com a postura de Arthur, com quem sua amiga se relaciona amorosamente no reality.

Na manhã deste domingo (14) ele usou o Twitter para criticar o fato do instrutor de crossfit ter comentado com Projota que Viih Tube apresentaria as amigas dela, assim que os dois não estivessem mais no jogo. "Babaca. Infantil. Falso. Traíra. Idiota. Ridículo. Duas caras. Otário. Pela saco. Otário. Otário. Otário. Eu espero que a Carla te dê um chute assim que souber quem você é de verdade. Pela saco. Otário", escreveu Falcone.

Assíduo nos comentários sobre o reality, ele arriscou também um palpite sobre a razão pela qual a atriz vem fazendo mistério em relação ao benefício que recebeu no paredão falso. "Acho que a Carla está fazendo suspense sobre os tais 'poderes' que ela tem para que a galera da casa evite votar nela no Paredão. Se ela revelar, vão ver que esse poder de veto do anjo não tem tanta utilidade assim, pelo menos hoje. Se for isso, é uma boa tática", escreveu.

Afastada dos outros brothers desde o Paredão de terça (9), Carla retornou nesta quinta (11) à casa principal do BBB. Vestida de Dummy, ela acordou os participantes e pediu para todos irem para a área externa. No local, ela tirou a fantasia, provocando gritos e muita surpresa entre os outros confinados.

Na sequência, Carla abraçou e beijou Arthur. Depois, ela se ajoelhou no gramado e disse: "Arthur, você aceita ser meu parceiro no jogo e no amor até o final desse programa?". Pedido que o instrutor respondeu com um "partiu", indicando que aceitava a proposta.