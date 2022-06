Amber Heard diz que ainda ama Johnny Depp mas teme novos processos

Na primeira parte da entrevista, transmitida nesta segunda-feira (13), Amber havia dito que entendia o júri pelo veredito favorável a Depp no processo, julgado no Tribunal de Fairfax, no estado americano da Virgínia. "Eu não os culpo. Eu realmente entendo. Ele é um personagem amado, um ator fantástico".

Guthrie perguntou por que Heard o escreveu e se ela esperava "cancelar" Depp com a publicação daquele texto. "Ele não era sobre meu relacionamento com Johnny", disse ela. "O artigo de opinião era sobre eu emprestar minha voz a um grupo cultural maior", respondeu.

A jornalista quis saber também sobre o texto que motivou o processo —o artigo que a atriz publicou no Washington Post em 2018, no qual se definia como "uma figura pública que representa o abuso doméstico". Ela não citava Depp nominalmente, mas ele sentiu-se difamado e decidiu processá-la.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.