Amazonas Cultura em Rede abre inscrições para projetos artísticos

O Prêmio Amazonas Cultura em Rede, para projetos que envolvam de forma colaborativa a cadeia produtiva da cultura, abre inscrições nesta quinta-feira (23/09), por meio do Portal da Cultura, até o dia 6 de novembro, no link: https://editais.cultura.am.gov.br/novo/edital-amazonas-cultura-em-rede/. O edital do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, irá contemplar propostas como encontros, mostras, festivais e circulação de apresentações artísticas.

Os prêmios Amazonas Criativo, Equipa Cultura e Amazonas Cultura em Rede, lançados esta semana, fazem parte do programa +Cultura, pacote de ações voltadas ao setor lançado pelo governador Wilson Lima. Todos estão com inscrições abertas.

No total, o Amazonas Cultura em Rede irá disponibilizar R$ 1,2 milhão para premiação de 12 propostas. As atividades selecionadas no edital serão realizadas gratuitamente, de forma presencial, entre janeiro e junho de 2022. Os resultados preliminares e finais serão divulgados em novembro.

Podem se inscrever pessoas jurídicas, com sede no Amazonas. É necessário estar previamente inserido no Cadastro Estadual de Cultura, e concluir o processo ao menos 15 dias antes do prazo de inscrição do edital.

Propostas - Encontros como ciclos de palestras, cursos, rodadas de negócios, vivências, formação, workshops, consultorias e seminários poderão ser contemplados, tendo que ser realizados no Amazonas.

Mostras poderão envolver a realização de saraus, de conteúdo audiovisual, de exposições de artes visuais, de desfiles de moda, de apresentações e performances artísticas, feiras de artesanato, manifestações de povos tradicionais, dentre outros. Essa categoria também exige que os eventos sejam realizados no estado.

Em festivais, poderão ser realizadas atividades compostas de apresentações ou exibições previamente selecionadas, competitivas ou não, de divulgação ou da promoção de qualquer arte ou manifestação cultural de autoria amazonense. Também precisam ser realizadas no Amazonas.

Em circulação, propostas que poderão ser inscritas incluem circuito de apresentações artísticas ao vivo em lugares públicos ou privados, em diferentes cidades, como shows, espetáculos de teatro, espetáculos de dança, performances coletivas e outros.

A circulação deverá ser realizada em, no mínimo, três cidades, sendo pelo menos uma no Amazonas. As demais poderão ser realizadas fora do estado do Amazonas, porém dentro da Região Norte.

+Cultura – O programa +Cultura é um pacote de ações voltadas à cultura e à economia criativa. Os investimentos iniciais somam mais de R$ 8 milhões em três editais para fomentar atividades do setor. As ações incluem programações culturais inéditas e novas vagas para Corpos Artísticos do Estado e para o Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro.

Além do Prêmio Amazonas Cultura em Rede, foi lançado na terça-feira (21/09), o Prêmio Amazonas Criativo, que disponibiliza R$ 6 milhões para projetos inéditos, na capital e no interior, em diversas manifestações culturais e de economia criativa, presenciais ou virtuais.

Acesse: https://editais.cultura.am.gov.br/novo/edital-premio-amazonas-criativo/

Já o Prêmio Equipa Cultura, lançado na quarta-feira (22/09), disponibiliza R$ 1 milhão para aquisição de bens patrimoniais permanentes relacionados à cultura e economia criativa.

Acesse: https://editais.cultura.am.gov.br/novo/edital-equipa-cultura-2021/

Cadastro Estadual da Cultura – Lançado para os editais da Lei Aldir Blanc no Estado, o Cadastro Estadual de Cultura permite aos trabalhadores da cadeia produtiva da cultura comprovar atuação no segmento que atua; e utilizar estes dados para se inscrever nos editais publicados pelo Governo do Amazonas de forma mais ágil.

Podem se inscrever pessoas físicas, maiores de 18 anos, e jurídicas, como entidades culturais, como coletivos, associações e empresas. A inscrição e os documentos necessários podem ser acessados neste link: cadastroestadual.cultura.am.gov.br.