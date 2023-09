Amazon vai estrear série inspirada do filme 'Sr. e Sra. Smith' em 2024

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - O Amazon Prime Video anunciou nesta quinta-feira (14) que vai estrear em 2024 a série "'Sr. e Sra. Smith", baseada no filme de sucesso protagonizado por Brad Pitt e Angelina Jolie em 2005. Uma releitura da história com atualizações aos novos tempos e tramas será incrementada ao sucesso do cinema.

"Sr. e Sra. Smith" conta a história de John e Jane, que abriram mão de suas identidades para se tornarem parceiros na espionagem e no casamento.

Acompanhados por uma agência misteriosa, cada episódio os segue em uma nova missão e um novo marco em seu relacionamento dos dois.

Quando as rachaduras da vida e do amor começam a aparecer, o casal vai lutar para permanecerem juntos. No entanto, precisam passar por provações como a rotina maluca e totalmente fora de contexto de uma vida normal.

O seriado tem produção-executiva de Donald Glover, que também interpreta John Smith. Já Jane será feita pela atriz Maya Erskine, conhecida por estar no elenco de séries como "Pen 15" (2019-2021).

Francesca Sloane, produtora de programas premiados como "Fargo" também atua nos bastidores.