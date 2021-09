Amazon terá série brasileira sobre casal sem dinheiro para se separar

Esta é a sexta produção original brasileira da Amazon. Em junho, o drama policial "Dom" se tornou a série mais assistida do mundo entre os originais da plataforma produzidos fora dos Estados Unidos. Na época, a empresa anunciou que mais de 60% do público da série era estrangeiro.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Letícia Lima e Gabriel Godoy vão estrelar a série brasileira "Desjuntados", que tem estreia programada para o dia 1º de outubro no Amazon Prime Video. A produção, que terá sete episódios de 30 minutos cada, trata de um ex-casal que é forçado a morar no mesmo apartamento porque não tem dinheiro para morar sozinhos.

