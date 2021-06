Amazon estreia séries com Liniker e Anne Hathaway em junho

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O mês de junho chega com uma série de estreias na Amazon Prime Video. O serviço de streaming vai lançar duas séries nacionais, "Dom" e "Manhãs de Setembro", além da internacional "Solos", que tem um elenco de peso.

Entre os nomes que participam da produção, estão Morgan Freeman, Anne Hathaway e Helen Mirren. A antologia estreia no dia 25 e terá sete partes. "A série abrange presente e futuro e mostra que mesmo nos momentos mais isolados, todos estamos conectados através da experiência humana", diz o texto de apresentação.

Já "Manhãs de Setembro", que estreia no mesmo dia, é estrelada por Liniker. Ela dá vida a Cassandra, uma motogirl de São Paulo que é também trabalha como cover da cantora Vanusa. Também estão no elenco nomes como Thomás Aquino, Karine Teles e Gustavo Coelho.

Por sua vez, "Dom" chega ao catálogo no dia 4 e conta a história de um rapaz de classe média, vivido por Gabriel Leone, que se torna líder de uma gangue. O pai dele, interpretado por Flavio Tolezani, trabalha no serviço de inteligência da polícia.

Entre as demais estreias, está a 7ª temporada de "Bosch". Com estreia no dia 25, a história acompanha um detetive de homicídios de Los Angeles vivido por Titus Welliver. A série é baseada nos livros de Michael Connelly.

Para quem gosta de música latina, a pedida é "Latin Flow", que estreia no dia 11. A série acompanha nove artistas que estão em busca de se tornarem estrelas desse ritmo. Também entra no catálogo o documentário "Mary J. Blige's My Life", no dia 25.

O serviço de streaming também terá a estreia de alguns filmes em seu catálogo, como "O Convidado" (2018), "A Máscara de Ferro" (2019) e "Dor e Glória" (2019).