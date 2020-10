Alok prepara apresentação musical para final do campeonato X2 do Alok de Free Fire

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O DJ Alok, 29, marcará presença na final da primeira edição do campeonato X2 do Alok de Free Fire, que acontecerá a partir das 18h desta quinta-feira (22). A competição será transmitida ao vivo e contará com apresentações do DJ e de seus convidados.

O X2 Alok possui duas frentes, mobile e emuladores, e teve mais de 30 mil duplas inscritas, ou seja, 60 mil pessoas, entre elas jogadores profissionais e amadores. Desses, 1.152 duplas foram selecionadas para a competição, que chega à final agora.

Segundo os organizadores, o campeonato já teve quase 14 milhões de visualizações ao longo dos nove dias de partidas. Esse número, no entanto, deve aumentar na final, que terá a participação de Alok e de seus convidados: Kawe, Kayblack e MC Marks.

O campeonato, assim como a apresentação, será transmitido ao vivo pelo perfil Alok Game Changer na BOOYAH!. O DJ participou também da final da primeira edição do Campeonato do Alok, outra competição de Free Fire, mas entre equipes, que aconteceu em agosto.

A final do X2 Alok será entre Modestia e DeeadGod (ambos do Flamengo) e Kbeção e R7xy (ambos da Vivo Keyd), na disputam o primeiro lugar na categoria mobile. Na disputa pelo terceiro lugar Nobru (Corinthians) e Astro (Pain) enfrentarão Akzin (Ajax) e Vrauzin (Pain).

Já na categoria emulador, a dupla Lzinn (Loud) e Strong (BDL, base do Corinthians) enfrentam Two9 e Ghost9 (ambos do Los Grandes) pelo primeiro lugar, e a dupla Gizao e Project (SS) enfrenta Since e Dantes (ambos do Pain), pelo terceiro.