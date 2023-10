Alok chora por bombardeios em Israel e desabafa sobre falta de convívio com o pai

O DJ também aproveitou para esclarecer que Petrillo não é o idealizador do festival em Israel, mas que teria sido contratado para estar lá. "Meu pai é o idealizador de um festival chamado Universo Paralello, que acontece no Brasil há mais de 20 anos. É o maior festival de arte, música e cultura alternativa da América Latina", explicou.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Conhecido como uma pessoa preocupada com causas e bandeiras, o DJ Alok recorreu às redes sociais para fazer um desabafo a respeito da guerra em Israel. O músico se emocionou ao falar do pai, Juarez Petrillo, que estava no local onde se apresentaria momentos antes de o bombardeio começar.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.