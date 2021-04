'Alma de Cowboy' é bem mais do que um filme juvenil de formação

No filme de Ricky Staub, isto é, a rigor, secundário. O essencial são mesmo os gestos, as expressões de corpo e mesmo palavras que revelam personagens cercados todo o tempo pelo perigo pelo simples fatos de viverem.

Bem mais do que por sua história, daquelas de iniciação, é da capacidade de captar esses aspectos que vem o encanto de "Alma de Cowboy". O filme, disponível na Netflix, narra a trajetória de Cole, adolescente negro vivido por Caleb McLaughlin. Após ser expulso do colégio, em Detroit, ele é levado pela mãe, bem contra a vontade, para morar com o pai na Filadélfia.

Às vidas negras, tem dado atenção o cinema americano contemporâneo (e não só ele: o brasileiro, entre outros, também). Porque as vidas são uma série de gestos, momentos, expressões. São também um modo de ser do corpo, não raro aleijado. Ou uma maneira de se vestir e se portar de modo a se tornar respeitável para a sociedade branca, controlada pelos brancos.

