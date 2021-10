Alinne Moraes diz que personagem vai quase enlouquecer em 'Um Lugar ao Sol'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Alinne Moraes, 38, volta às novelas em "Um Lugar ao Sol", que estreia em novembro na faixa das 21h da Globo. Na trama, ela interpreta Bárbara, uma "pobre menina rica", que cresceu cercada de luxos, mas tem um histórico familiar complicado.

A personagem começa a novela namorando Renato (Cauã Reymond). Mesmo que os dois passem boa parte do tempo brigando, ela é completamente apaixonada por ele. É por isso que quando o irmão gêmeo dele toma o seu lugar, Bárbara começa a desconfiar que tem algo de errado acontecendo.

A atriz diz que a relação de Bárbara com Renato é até um pouco maternal. "Ela cuida do Renato como se fosse um filho", antecipa. "Ele é tão desestruturado quanto a Bárbara, mas o amor faz com ela tenha muito afeto e esteja ao lado dele mesmo nos erros."

Porém, Christian tem personalidade muito mais centrada que a do irmão que ele desconhecia. "O Christian chega muito mais sério, mais duro e consciente de toda a sociedade, até por causa da origem dele", conta. "Então eles batem muito de frente e ela se sente muito solitária."

A mudança vai afetá-la em todos os sentidos. "Quando ele [Renato] morre e ela não sabe, o Christian assume o lugar do irmão, e ela sente que algo está errado", comenta.

"Ela é uma personagem completamente desestruturada", lembra. "A Bárbara começa a quase enlouquecer, porque não é mais aquela pessoa, o cheiro não é o mesmo... Aquele buraco se torna realmente um abismo e é muito assustador para ela."

Moraes diz que prefere não definir Bárbara como vilã. "A Bárbara é uma personagem bem complexa, tem todos os sentimentos à flor da pele", adianta a atriz. "Apesar de ela ter tintas mais pesadas, não a vejo como vilã. Ela é uma vítima de toda a estrutura: tem tudo, na parte material, e ao mesmo tempo faltou amor."

Bárbara é filha do empresário Santiago (José de Abreu), que nunca lhe deu muita atenção. Já a mãe morreu quando ela ainda era criança. "Ela cresceu muito solitária, praticamente criada pela Nicole (Ana Baird), irmã do meio, já que a Rebeca (Andrea Beltrão), que é a mais velha, é irmã só por parte de pai", explica. "Acho que o maior sonho da Bárbara é ter uma família, conquistar o amor e a atenção que ela acredita que deveria ter tido."

Apesar de tudo, Bárbara tem uma relação de admiração por Santiago. "Ela está sempre tentando proteger o pai, como forma de chamar a atenção dele para a existência dela, de ganhar a aprovação dele", diz. "Ela ama demais esses pai."

Já com as irmãs, a relação é desigual. "A Bárbara é uma extensão da Nicole e vice-versa", conta. "Elas se conhecem mais do que ninguém, então uma aponta para a outra os defeitos e as qualidades que ambas têm. A Nicole se sabota o tempo inteiro, preenchendo o vazio emocional com comida, enquanto a Bárbara é muito maldosa com ela mesma, por não acreditar no próprio potencial."

Já com relação a Rebeca, a proximidade é menor. "A Bárbara tem um respeito enorme pela Rebeca, como se fosse, de forma inconsciente, um pouco da mãe que ela não teve", explica. "Por saber que a Rebeca é a filha preferida do pai delas, existe uma certa rivalidade, mas ao mesmo tempo ela admira muito a irmã."