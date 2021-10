Aline Riscado faz mudança radical e anuncia novo nome artístico

Segundo Aline, a mudança foi fruto de seu amadurecimento pessoal. "Estou cada vez mais conectada com o mais sutil, e minha essência cada vez mais se sobrepõe ao ego, que tanto nos ilude e sabota", afirmou. "Uma das transformações que sinto dentro de mim que já aconteceu, é a reconexão com minhas raízes, em todos os sentidos! Assumir quem realmente sou, em todos os aspectos!"

A mudança também passou pelos cabelos, mais curto. "Hoje também vivencio o crescimentos dos meus cabelos livres, sem química para alisar e com a certeza de que essa é a beleza mais linda que eu poderia ter, a minha verdade!", contou. "O corte veio para selar toda essa coragem de assumir quem eu realmente sou, com a certeza de que, não importa o que os olhos enxergam, sem o sentir, tudo é ilusão!"

"No dia de hoje, meu aniversário, início de um ciclo, inicio também o reencontro com quem verdadeiramente sou", escreveu nas redes sociais, que já mudaram de nome também. "Meu nome de batismo volta a ser minha força, a forma que quero ser chamada daqui pra frente!!!"

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Aline Riscado, 33, não é mais a mesma. A atriz e modelo, que ficou conhecida como bailarina do Domingão do Faustão (Globo), decidiu não usar mais o sobrenome artístico. Ela pede para, a partir de agora, ser chamada de Aline Campos.

