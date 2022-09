Aline Bei e Silviano Santiago são finalistas do Prêmio São Paulo de Literatura

A premiação cresceu em número de inscritos –foram 317 participantes, 36 a mais que no ano passado. Os vencedores serão divulgados até o fim do ano.

Entre os finalistas estão Aline Bei, de "Pequena Coreografia do Adeus", Silviano Santiago com "Menino Sem Passado" e Noemi Jaffe, que escreveu "Lili".

