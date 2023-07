Alice Wegmann diz já ter sofrido abuso sexual

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Alice Wegmann, 27, contou por meio das redes sociais já ter sido vítima de abuso sexual. Em um desabafo extenso, a atriz compartilhou detalhes sobre sua experiência ao gravar a série "Justiça 2" (Globoplay), na qual sua personagem, Carolina, enfrenta abusos cometidos pelo tio, interpretado por Murilo Benício. Ela relacionou a trama com sua própria história de vida.

"Me despedir das personagens é sempre mais difícil do que entrar nelas. Talvez porque dentro eu esteja desde sempre, ou elas dentro de mim. Carolina me trouxe desafios e enfrentamentos muito íntimos, a história dela cruza com a minha e com a de milhares de meninas e mulheres do nosso país", começou.

"A maioria esmagadora de nós já sofreu abusos, dentre eles estupros, assédios e outros tipos de violência. Eu já sofri. Contar essa história que a [autora] Manuela Dias botou no papel é contar a história de um Brasil real", emendou a atriz.

Segundo ela, é difícil falar de justiça num país tão desigual como o Brasil. "Dar vida à Carolina foi como dar também um tanto mais de vida a mim mesma. Essa série é, para mim, uma denúncia. Que 'Justiça 2' chegue no coração de vocês para questionar, transformar e mudar o curso da história."

A série busca oferecer uma perspectiva única de justiça para cada indivíduo que não está disposto a esperar pela aplicação da lei. O formato possibilita o cruzamento entre os personagens.

Não há previsão de estreia para assinantes do Globoplay. A exibição na TV aberta deverá aguardar o calendário de 2024.