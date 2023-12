Ali Wong e comediantes recusam convite para apresentar o Globo de Ouro em 2024

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com menos de um mês para o Globo de Ouro, previsto para ocorrer em 7 de janeiro, os organizadores enfrentam um problema para saber quem vai apresentar o evento. A lista de indicados foi divulgada na manhã desta segunda-feira (11).

Chris Rock avisou em agosto de 2022 que recusou o convite, mas, de acordo com a CNN, outros comediantes também disseram "não". O americano levou um tapa de Will Smith na edição do Oscar de 2022.

A lista dos que não se sentiram atraídos para serem os anfitriões do evento inclui nomes como o da atriz Ali Wong, que atua na série "Treta" e "Meu Eterno Talvez", ambas da Netflix.

Os apresentadores Will Arnett, Sean Hayes e Jason Bateman, do podcast SmartLess também recusaram o convite. As amigas e comediantes Tina Fey e Amy Poehler também teriam dito "não", já que apresentaram a edição de 2021.

A reportagem afirma que procurou um representante da premiação e dos artistas, mas que não obteve respostas.