Alexandre Nero fala sobre ser confundido com colegas Borges e Frota

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Alexandre Nero, 51, relembrou uma história do início de sua carreira após ter sido confundido com Alexandre Borges, 55, nesta terça-feira (14) com a exibição do programa The Masked Singer (Globo), em que Borges foi o quinto eliminado. Nero afirmou que já foi confundido com o deputado federal Alexandre Frota (PSDB).

"O lance do Masked Singer Brasil com o pessoal achando que era eu a onça-pintada, quando era o Alexandre Borges, me fez lembrar de uma história que eu adoro", começou em seu Twitter. "Há uns anos atrás, eu ainda estava iniciando na TV, entrei num táxi, acho que em Mato Grosso, e o motorista disse: 'Você é o Alexandre Borges, né?'", relembrou o artista.

"Eu falei: 'Não! Eu sou o outro Alexandre'. O motorista [respondeu] na certeza: 'O Frota'", completou o ator que está no ar na Globo com a reprise da novela "Império" (2014) e na trama inédita "Nos Tempos do Imperador". Nos comentários, fãs e internautas brincaram com a situação.

"Era melhor deixar ele achando que você era o Alexandre Borges mesmo", disse um internauta. "O multiverso dos Alexandres", escreveu outra. "Relaxa, agora você é o cara!", confortou uma terceira. "Desde sempre provocando colapso nas pessoas com tantos Alexandres talentosos", pontuou outra.

Borges usava a fantasia de onça-pintada e na noite desta terça, perdeu a disputa final para o girassol. "Ficamos tristes por sair uma participação tão especial. Mas é uma honra ter um artista como você em nosso palco", disse a apresentadora Ivete Sangalo.

"Foi um desafio grande. Um momento que descobri mais uma possibilidade na minha veia artística", afirmou o ator em entrevista ao podcast Sou Capaz de Opinar, de Samir Duarte e Jeska Grecco. "Agora, vou arriscar cantar umas coisinhas por aí", completou.

Ele também disse que nunca tinha cantado profissionalmente, e que para as suas performances se inspirou na energia da onça-pintada "de sempre estar à espreita, numa forma bem contida, bem atenta, sempre ligada nas coisas".