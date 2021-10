Alexandre Frota afirma que namorou Marisa Monte nos anos 1980

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Alexandre Frota, 57, já teve relacionamentos com diversas famosas e até foi casado com Claudia Raia, 54, mas deixou os internautas surpresos com a revelação de um namoro que permaneceu secreto por quase 40 anos. O deputado federal pelo PSDB-SP afirmou que namorou a cantora Marisa Monte, 54, nos anos 1980.

"Conheci a Marisa Monte há muitos anos, no Rio, fazendo uma peça do Miguel Falabella, a 'Rocky Horror Show'", afirmou em entrevista ao podcast Love Treta, de Rafael Cortez. "Ela foi minha namorada, ninguém sabia."

Procurada pelo F5 por meio de sua assessoria de imprensa, a cantora não comentou o assunto até a última atualização deste texto. Nas redes sociais, a cantora também não se manifestou.

Frota explicou o motivo de ter feito a revelação só agora. "Eu falei agora porque você [Rafael Cortez] tocou no nome dela e com o maior respeito", disse. "A gente namorou durante um tempo. Fiquei muitos anos na casa dela, na Urca [zona sul do Rio]. Ela já cantava muito nessa época e fazia os musicais do Falabella."

Frota disse ainda que se encontrou com a cantora pela primeira vez em 1982, anos antes de ela estourar no Brasil inteiro com a música "Bem Que Se Quis", de 1989.

"Não quero que ela fique triste porque revelei isso aqui", comentou. "Acho ela uma grande mulher, uma grande atriz, uma pessoa bacana e que tem um trabalho reconhecido mundialmente. Fez parte de um processo da minha vida."

Ele disse ainda ter tido um bom relacionamento com a mãe e com uma das irmãs da cantora, Letícia Monte. "Não é fofoca", garantiu. "Estou falando de maneira super respeitosa."