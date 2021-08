Alex Rodriguez fala do fim do relacionamento com Jennifer Lopez

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-jogador de beisebol Alex Rodriguez, 46, falou sobre o fim do relacionamento de cinco anos com Jennifer Lopez, 52, e como tem seguido em frente na companhia das filhas adolescentes, durante entrevista ao programa Entertainment Tonight, nesta terça-feira (17).

Rodriguez disse que ele e as filhas adolescentes estão focados em "todas as coisas positivas" da vida, quatro meses depois que ele e Jennifer Lopez, 52, cancelaram o noivado. "Tive cinco anos de uma vida e parceria incríveis e também com minhas filhas, aprendemos muito".

Rodriguez e suas filhas Natasha, 16 e Ella, 13, viveram juntos como uma família misturada com Lopez, e seus gêmeos de 13 anos, Emme Maribel e Maximilian David, que ela divide com o ex-marido Marc Anthony, 52.

Na entrevista, Rodriguez falou que ele e suas filhas agora têm a oportunidade de aproveitar isso, seguir em frente e dizer: "Sabe de uma coisa? Estamos muito gratos pelos últimos cinco anos, como podemos tornar os próximos cinco anos melhores por causa de lições aprendidas?".

O ex-jogador acrescentou que está por onde Deus o colocou e ansioso e para ver as filhas continuando a se desenvolver. "Então, estou em um ótimo lugar", disse.

A entrevista acontece depois que os fãs notam que Lopez deletou a maioria das fotos de Rodriguez de seu Instagram e parou de segui-lo. A artista manteve apenas as fotos de família que mostravam Rodriguez e seus filhos.

Em julho, Lopez assumiu publicamente o relacionamento com o ator Ben Affleck, 48, postando uma foto juntos no dia do seu aniversário. O casal, que namorou entre 2002 e 2004, passou a ser visto junto poucos dias após Lopez anunciar a separação.