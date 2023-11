Alecsandro, ex-jogador de Palmeiras, Vasco e Flamengo, é o novo comentarista da Globo

O ex-jogador encerrou sua carreira em 2022, no Primavera, time das divisões inferiores do futebol de São Paulo. Antes de fechar com a Globo, ele atuou em campeonatos de futevôlei representando a Ponte Preta, time para o qual torce desde criança.

Alecsandro teve carreira extensa no futebol. Começou a carreira no Vitória (BA) em 2001, onde ficou até 2005. Depois, passou por Cruzeiro, Internacional, Vasco, Atlético Mineiro, Flamengo, Palmeiras e Coritiba.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.