Alec Baldwin se veste de Papai Noel durante Natal em família

CAMPINAS, SP (FOLHAPRESS) - O ator Alec Baldwin, 63, surpreendeu os seis filhos com uma surpresa natalina nas festividades deste ano. Junto da esposa, Hilaria Baldwin, ele comemorou a data de forma mais intimista e aproveitou para se vestir de Papai Noel. Os dois são pais de Carmen, 8, Rafael, 6, Leonardo, 5, Romeo, 3, Eduardo, 1, e María Lucía, 10 meses. A instrutora de yoga postou duas fotos e brincou com o fato de a segunda ter algumas das crianças chorando. "Realidade versus... bom... realidade. Isso foi o melhor que conseguimos da sequência de fotos", escreveu. Baldwin está sendo investigado pelo disparo acidental que matou a diretora de fotografia Halyna Hutchins, 42, durante as filmagens do filme "Rust", em 21 de outubro. "Faria qualquer coisa para desfazer o que aconteceu", disse o ator, em entrevista da ABC News. Alec Baldwin também usou o seu perfil no Instagram para desejar um feliz Natal para os fãs e relembrar o ocorrido. "Quero tirar um momento para agradecer todas as pessoas que me mandam tantas palavras gentis, melhoras, força, esperança, orações e muito encorajamento", disse em vídeo. "É claro que, para quem está envolvido nisso, nunca será um assunto que ficará para trás porque uma pessoa morreu de forma tão trágica. E não tem um dia que passa e eu não me lembro disso."

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.