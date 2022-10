Alec Baldwin relembra Halyna Hutchins um ano após tragédia em set de filme 'Rust'

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Alec Baldwin prestou uma homenagem para Halyna Hutchins, diretora de fotografia que morreu com um tiro disparado por uma arma usada pelo ator durante um ensaio de cenas do filme Rust. O episódio aconteceu no dia 21 de outubro do ano passado e o ator decidiu marcar a data: "Um ano atrás hoje", escreveu Baldwin na postagem de uma foto da também jornalista ucraniana.

O post recebeu comentários de celebridades americanas e também da atriz brasileira Tássia Camargo. Todos lamentaram a tragédia que aconteceu no set de filmagem no Bonanza Creek Ranch, em Santa Fé, na região do Novo México, Estados Unidos. Baldwin empunhava o revólver Long Colt calibre, quando uma bala foi disparada e atingiu a diretora. Essa mesma bala atravessou Halyna e pegou também o diretor Joel Souza, que ficou ferido. Ela chegou a ser socorrida e transferida de avião para o Hospital da Universidade do Novo México, em Albuquerque, mas não resistiu.

Logo após o episódio, começaram as investigações. Baldwin chegou a afirmar que não havia apertado o gatilho da arma, mas uma análise do FBI confirmou que o gatilho tinha sido acionado. Há dois meses, Baldwin deu uma entrevista, à CNN revelando que não acredita que alguém será responsabilizado criminalmente pelo caso e lamentou: "Uma pessoa morreu, e era evitável. Foi tão desnecessário. Penso nisso todos os dias da minha vida." O ator ainda responsabilizou pela tragédia a armeira e assistente de adereços Hannah Gutierrez Reed e no diretor-assistente Dave Halls.

A polícia do Novo México segue trabalhando no caso, enquanto que a procuradoria ainda não definiu se irá indiciar alguma das pessoas envolvidas no acidente. Matthew Hutchins, viúvo de Halyna, havia entrado com um processo na esfera civil contra Baldwin e demais produtores do filme. Ele chegou a criticar a intenção de retomarem as filmagens da obra. Mas, recentemente, o também diretor entrou em acordo com Baldwin. Além de receber uma indenização em valor não divulgado, Matthew ganhou a função de produtor executivo de "Rust". As filmagens serão retomadas em janeiro de 2023.