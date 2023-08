Alec Baldwin pode ser acusado de novo por morte em set de filmagem

"Se for determinado que a arma não funcionou mal, as acusações contra o Baldwin continuarão", escreveram eles em um processo em junho.

O ator foi inicialmente acusado de homicídio involuntário, mas a acusação foi retirada depois que a defesa notou que a arma havia sido modificada, o que levantou dúvidas se ela estava funcionando corretamente no momento do disparo.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Alec Baldwin pode enfrentar novas acusações de homicídio culposo depois que um relatório forense descobriu que o revólver que ele manuseava no set de gravação do filme "Rust" só dispararia se o gatilho fosse puxado.

