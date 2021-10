Alec Baldwin já perguntou qual seria sensação de matar alguém por engano

O Deadline ouviu de fontes que o ator principal engatilhou a arma durante um ensaio e atingiu os diretores do longa. O set foi bloqueado e uma velha igreja foi bloqueada, de acordo com relatos da imprensa local. Bonanza Creek Ranch é conhecido por produções de filmes de faroeste.

Segundo a Variety, ninguém foi preso e investigadores conversam com várias pessoas para apurar o que aconteceu. Uma fonte próxima disse que Baldwin foi interrogado e estava chorando, segundo o Santa Fe New Mexican.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma postagem de Alec Baldwin, 63, feita no Twitter em 2017 tem repercutido novamente. O fato ocorreu quatro anos antes de o ator matar uma diretora de fotografia e ferir um diretor no set de gravação do filme "Rust".

