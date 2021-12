Alec Baldwin exclui perfil principal do Twitter após primeira entrevista sobre acidente

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Alec Baldwin, 63, excluiu sua conta principal do Twitter poucos dias após sua primeira entrevista sobre a tragédia que ocorreu no set de filmagens do filme "Rust". A conversa aconteceu com George Stephanopoulos, da emissora ABC.

Segundo o site Deadline, a conta @AlecBaldwin foi retirada da rede social e ao pesquisar, a mensagem "esta conta não existe" aparece. No entanto, sua conta secundária, com nome @AlecBaldwIn__, permanece ativa, embora não tenha sido usada por mais de um ano.

O artista tuitava mais do perfil principal, e a conta foi utilizada para publicar sua primeira declaração sobre a tragédia que ocorreu em 21 de outubro. Baldwin disparou o tiro que feriu fatalmente a diretora de fotografia do filme, Halyna Hutchins, que morreu mais tarde no hospital.

Ele havia excluído o perfil várias vezes, inclusive durante a polêmica sobre a herança espanhola de sua esposa Hilaria Baldwin. Os representantes do ator não responderam imediatamente ao pedido de comentário do Deadline.

Recentemente, o artista falou pela primeira vez à imprensa sobre o acidente fatal no local de filmagem do filme "Rust". Em entrevista o ator afirma que não apertou o gatilho da arma. "O gatilho não foi apertado. Eu não apertei o gatilho. Eu nunca apontaria uma arma para alguém e puxaria o gatilho, nunca", afirmou.

Baldwin demonstrou espanto pela presença de munição real em um set cinematográfico. Quando perguntado como a bala foi parar no local, ele responde: "Não tenho ideia. Alguém colocou uma bala real na arma. Uma bala que nem deveria estar naquela propriedade".

Ele também se emociona ao falar sobre Halyna Hutchins, que descreve como "alguém que era amada por todos que trabalhavam com ela, adorada e admirada por todos". "Até agora, é difícil acreditar que aconteceu. Não parece real para mim", diz, sobre o ocorrido.

Alec Baldwin e a produção de "Rust" enfrentam duas ações judiciais relacionadas ao tiro, ambas ajuizadas por membros da equipe. Um deles aponta como "negligente" a utilização da arma pelo ator, e outro exige reparações por "danos intencionais" e "estresse emocional" causados pelo incidente.