Alec Baldwin diz que família o 'manteve vivo' após tiro acidental em set de 'Rust'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após anunciar o nascimento de seu oitavo filho, o ator Alec Baldwin, 64, agradeceu à família por mantê-lo vivo no último ano após ter atirado acidentalmente na cinegrafista Halyna Hutchins no set filmagens do filme "Rust". A profissional não resistiu e faleceu.

"Meu coração foi partido mil vezes no ano passado. E as coisas na minha vida podem nunca mais ser as mesmas", começou, na legenda da publicação. "Muitas mudanças chegando. Mas minha família me manteve vivo. Eles são a minha razão de viver. E Hilaria Baldwin também", continuou, citado sua esposa, mãe de sete dos seus filhos.

O artista compartilhou fotos de seus filhos, e nos registros é possível ver Carmen, 9, Rafael, 7, Leonardo, 5, Romeo, 4, Eduardo, 2 e Lucia, 1. "Essas crianças. Todos nascidos em 212. Mesmo hospital. Os quatro primeiros na mesma sala. Os três últimos na mesma sala, mas diferente", acrescentou.

Antes, ele havia compartilhado uma foto de sua esposa para anunciar o nascimento de sua nova filha, Ilaria Catalina Irena. "Ela está aqui! Estamos muito animados para apresentar a vocês o nosso pequeno sonho tornado realidade."

Baldwin e Hilaria, 38, são pais de Carmem, 8; Rafael, 7; Leonardo, 5; Romeo 4; Eduardo, 2; e Maria, 1, que nasceu por meio de barriga de aluguel. Além disso, ele é pai de Ireland Baldwin, 26, fruto do relacionamento com a ex-esposa Kim Basinger.