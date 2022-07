Alcione passa bem após cirurgia na coluna em hospital do Rio

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Alcione, 74, foi submetida a uma cirurgia na região da coluna vertebral para tratamento de espondilolistese, que é quando uma das vértebras desliza sobre a outra, causando a perda do alinhamento da coluna. A cirurgia aconteceu neste domingo (17), no Hospital Copa D'Or, zona sul do Rio.

A assessoria de imprensa da Marrom divulgou um comunicado informando detalhes da cirurgia, revelada pelo colunista Ancelmo Gois. Ainda de acordo com a nota, a cantora tinha ainda um diagnóstico de discopatia degenerativa de L5, que são sinais de desgaste nos discos intervertebrais, uma situação parecida com a hérnia de disco.

O procedimento foi feito pelo médico Deusdeth Gomes e Alcione passa bem após a operação. Ela deverá ter alta nos próximos dias e só depois da liberação médica, ela voltará aos palcos com a turnê em comemoração aos seus 50 anos de carreira.

No início de junho, Alcione gravou o DVD de seus 50 anos de carreira no Teatro Municipal do Rio, e se apresentou sentada durante duas horas e meia. Só levantou-se uma vez, para trocar de vestido. Na época, ela chegou a reclamar de dores na coluna e a assessoria informou ao portal F5, que ela tinha "pinçado o nervo ciático".