Alcione faz participação na novela 'Travessia' e empolga público ao dançar com Aílton Graça

Com o momento, a dupla recriou uma parceria na novela "América", de 2005, também escrita por Glória Perez. Na época, Graça vivia Feitosa e a canção "Meu Ébano" - gravada pela Marrom e performada nesta segunda - era seu tema no folhetim anterior.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Alcione fez uma participação especial em "Travessia", novela das 21h da Globo, nesta segunda-feira (13). No capítulo, a artista se apresentou no Encanto da Vila, bar fictício da trama, e dividiu o palco com Aílton Graça, que interpreta Monteiro.

