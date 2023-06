Alcione e Djonga vão se apresentar no Afropunk Bahia

A edição de 2023 do Afropunk tem como tema "celebre sua comunidade". No ano passado, o festival afirma que recebeu um público de 25 mil pessoas por dia.

Marrom subirá ao palco com a escola de samba carioca Mangueira -ela será homenageada no enredo da agremiação no Carnaval de 2024.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Alcione e o rapper Djonga vão se apresentar no Afropunk Bahia deste ano. O festival vai ocorrer nos dias 18 e 19 de novembro, no Parque de Exposições, em Salvador.

