'Ainda Não É Amanhã' faz retrato sensível do aborto clandestino

Isso porque o filme é totalmente sóbrio e fora dos lugares-comum do aborto cinematográfico. Não espere agulhas de tricô, rios de sangue e emergências médicas. A verdadeira emergência, aqui, é o quão árduo é o caminho de Janaína para acessar um procedimento que é, afinal, simples e seguro, de acordo com a OMS, a Organização Mundial de Saúde.

O filme mostra, inclusive, como a solidariedade feminina se organiza em vários níveis dentro do cenário clandestino. Mulheres conseguem abortos para outras mulheres que os desejam há milênios. E o filme explora a função das "socorristas", como se chamam na América Latina hoje as mulheres que se arriscam para fazer chegar gratuitamente a outras os medicamentos abortivos como misoprostol e a mifepristona.

Ao mesmo tempo, o filme explora a rede feminina de apoio que se forma em torno do aborto. Janaína encontra guarida em todas as mulheres para quem abre o jogo sobre a gravidez e elas são fundamentais para o desfecho da personagem.

As cenas não servem meramente para apresentar Janaína, mas para deixar claro o que está em jogo para ela ao ser confrontada com uma gravidez inesperada. Sabemos, desde o início, que essa gravidez virá, já que a premissa do filme é a de acompanhar o caminho da protagonista na busca por um aborto clandestino.

