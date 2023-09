Agatha Moreira descarta filhos com Rodrigo Simas, mas diz que pode congelar óvulos

Ao F5, ela já tinha dito que o casamento com o ator também estava fora de cogitação. Com ele, ela já divide um apartamento no Rio de Janeiro.

"Ter filhos foi caindo em desencanto para mim. Acho que nós (as pessoas em geral) levamos tanto tempo para se cuidar, se querer bem e se amar. Eu estou muito nessa fase, até um pouco egoísta mesmo. Quero me dedicar a mim mesma", disse em entrevista ao jornal Extra.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Numa relação de cinco anos com o ator Rodrigo Simas, 31, a atriz Agatha Moreira, 31, afirma que não pensa em ter filhos com ele.

