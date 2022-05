Adriane Galisteu se revolta com boatos sobre interferência no 'Power Couple 6'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A confusão entre os participantes de "Power Couple 6", da Record, na madrugada desta sexta-feira (27), e que até provocou a saída do casal Claudia Baronesa e Rogério Alves da atração, ainda rende. A apresentadora Adriane Galisteu até precisou se justificar nas redes sociais sobre os boatos de que ela teria influenciado a produção com relação à desistência dos pais do MC Gui.

"Gente? Eu não tenho nada a ver com a desistência do casal. A falta de noção da internet está cada dia pior...", disparou ela revoltada com os rumores sobre uma suposta interferência na decisão do casal. Adriane ainda prometeu que irá mostrar todos os detalhes da briga generalizada nos próximos programas.

Rogério e Claudia teriam pedido para deixar o programa após uma confusão do empresário com Lucas Strabko, o Cartolouco. Os dois discutiram feio dentro da casa logo depois da eliminação do terceiro casal, Andreia Andrade e Nahim. O clima esquentou e na área externa da mansão "Power", o pai de MC Gui chegou a pegar um vaso de plantas para arremessar no jornalista.

No meio da confusão, Rogério Alves usou o interfone para se comunicar com a produção do programa e teria comunicado a decisão de sair do jogo, enquanto a mulher estava trancada em um dos quartos. Horas depois, a Record só confirmou que o casal tinha deixado a competição.