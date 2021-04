Acusado de golpe, automobilista do Lata Velha diz que atleta não pagou conserto

Procurado, o jogador e sua equipe não responderam as solicitações. Já Tarso se defende das acusações e diz desconhecer qualquer acusação formal do jogador.

De acordo com o site Metrópoles, Thiago Simão, empresário do atleta, alega que um carro avaliado em R$ 1 milhão teria sido deixado para reparo na oficina de Tarso em São Paulo.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Conhecido do quadro Lata Velha, do Caldeirão do Hulk, e do programa Auto Esporte, ambos da Globo, o automobilista Tarso Marques tem sido acusado de golpe pelo jogador Welliton, atualmente em um time dos Emirados Árabes.

