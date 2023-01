Acusado de bater na própria mãe, ex-humorista da Globo é preso no interior de SP

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O humorista Filipe Pontes, 36, foi preso em flagrante na manhã deste sábado (31) após a acusação de agressão contra a própria mãe em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Conhecido por seus trabalhos na Globo imitando os apresentadores Luciano Huck e Fausto Silva, além do personagem Tufão da novela "Avenida Brasil"(2012), nas atrações humorísticas da casa, ele foi denunciado por vizinhos.

Segundo o boletim de ocorrência, as agressões aconteceram no apartamento da família no bairro de Campos Elíseos. Ao chegar no local, a Polícia Militar encontrou o irmão de Filipe tentando ainda conter o humorista. Ele, então, relatou que o agressor chegou em casa no final da madrugada bastante alterado e começou a ofender a mãe. Em seguida, o humorista passou a agredi-la.

Ainda de acordo com o depoimento do irmão, Filipe também o agrediu e ameaçou de morte toda a família. O caso foi registrado em um boletim de ocorrência na CPJ de Ribeirão Preto como violência doméstica, ameaça, injúria e vias de fato.

A Folha de S.Paulo entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, que confirmou a prisão do humorista. "Ele é acusado de agredir a própria mãe, de 57 anos. A vítima solicitou medida protetiva de urgência e o autor irá ficar preso até a realização de uma audiência de custódia.", diz a nota.

A reportagem também entrou em contato com representantes do artista, mas não obteve retorno até a publicação desta nota. O perfil de Filipe no Instagram não estava mais disponível na rede. Além de trabalhar nos programas da Globo como Zorra Total, Domingão do Faustão e Altas Horas, o humorista também atuou nos programas Pânico na Band, da Band TV e Legendários, da Record.