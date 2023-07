'Achava que ela não gostava de mim', diz Angélica sobre Xuxa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Amigas próximas hoje, a relação entre as apresentadoras Xuxa e Angélica nem sempre foi cordial. As duas, juntamente com Eliana, eram apontadas como rivais nos anos 1990 por causa da disputa da preferência do público infantil nos programas que comandavam.

Angélica, no entanto, afirma que sempre admirou a "rainha dos baixinhos", mas achava que o sentimento não era recíproco, motivado por rixas no passado criadas por empresários e fãs. "Não nos falamos por muito tempo e achava que ela não gostava de mim. Já eu tinha adoração pela Xuxa", disse em entrevista à revista Veja. "Hoje, somos grandes amigas."

As duas atuam juntas na série "Tarã" (Disney+), que tem previsão de estreia para o segundo semestre de 2023. Junto com Eliana, as três mantêm um grupo no WhatsApp e se preparam para a exibição do Criança Esperança, onde vão subir ao palco lado a lado, no dia 7 de agosto.

A esposa de Luciano Huck relembrou também que a proteção da mãe, apontada como rottweiler na época, segundo ela, a salvou de possíveis situações de assédio no começo da carreira ou de gestos que passavam do ponto.

"Há memórias que me causam incômodo até hoje. Comecei cedo, usando sempre shortinho, topzinho. Era um abraço estranho, alguém que sentava se encostando ou que falava passando a mão na minha perna. Quando me trocava no camarim, fosse quem fosse, ela não deixava entrar."