Abertura de 'Vale Tudo' será regravada por Gloria Groove, Liniker ou Marina Sena

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Brasil, mostra a tua cara", diz o hino de Cazuza, lançado em 1988. O refrão, um dos elementos de sucesso de "Vale Tudo", foi regravado por Gal Costa a pedido da Globo para a novela original.

Agora, para o remake que irá ao ar em 2025, a emissora estuda regravar a canção icônica com uma cantora da atualidade. Estão nesse páreo Marina Sena, Gloria Groove e Liniker. As informações são do jornal Extra.

Gloria Groove costuma incluir músicas de Cazuza em seus shows. No Rock in Rio, fez uma versão romântica de "Exagerado". Já Liniker, dona de voz potente, é seguida por Manuela Dias, autora do remake, nas redes.

Marina Sena, a mais nova entre as três, dona de voz melódica e sexy, já foi apontada como a "nova Gal". Segundo a publicação, as cantoras já foram avisadas da concorrência e deverão gravar demos da música, que terá a melhor versão escolhida pela cúpula da emissora.