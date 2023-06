7 Leituras encena peça sobre sumiço de burros no Sesc 24 de Maio no mês de junho

Escrita por Fabio Brandi Torres, a produção conta a história de uma cidade no interior do Ceará, cujo trânsito é atrapalhado pelos burros da região. O prefeito encarrega o dono de uma loja de bicicletas a resolver o problema, mas os animais somem de repente.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ciclo 7 Leituras encena em junho a peça "O Mata-Burro" no Sesc 24 de Maio. A leitura da obra faz parte do 17° ano do projeto e acontece no dia 6, às 19h, com entrada gratuita.

