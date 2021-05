6 - Famosos lamentam morte de Bruno Covas

O músico Tico Santa Cruz foi outro que comentou a morte do político. "Meus sentimentos aos familiares e a todos os amigos e amigas de Bruno Covas, que lutou como um gigante para vencer o câncer", afirmou. "Que agora descanse em paz e siga no caminho de Luz. Força aos que ficam!"

"Que tristeza", lamentou o apresentador Luciano Huck nas redes sociais. "A cidade de São Paulo está de luto. O prefeito Bruno Covas partiu. Cedo demais. Fica o exemplo de um gestor moderno, que fez política com espírito público e responsabilidade. Um cara correto e trabalhador. Aos familiares, todo o meu carinho. Fiquem com Deus."

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A morte do prefeito de São Paulo, Bruno Covas repercutiu entre os famosos que têm ligação com a capital paulista, seja porque nasceram ou porque moram na cidade. O político do PSDB morreu neste domingo (16), aos 41 anos, após um tratamento contra o câncer que havia começado em 2019.

