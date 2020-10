3 - Gilberto Gil lamenta morte de Zuza Homem de Mello; veja repercussão

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um dos principais pesquisadores da música brasileira, o jornalista paulistano José Eduardo Homem de Mello -mais conhecido como Zuza- morreu em São Paulo na madrugada deste domingo (4). Aos 87 anos, ele teve um infarto agudo do miocárdio enquanto dormia.

Nas redes sociais, amigos e colegas de profissão lamentaram sua morte. O cantor Gilberto Gil, que participou do primeiro episódio do novo programa de Zuza com o Sesc São Paulo, "Muito Prazer Meu Primeiro Disco", que foi ao ar neste sábado (3), publicou sua mensagem no Twitter.

"Sinto muito pela passagem de Zuza Homem de Mello, pesquisador, crítico e jornalista musical, com quem estive recentemente para a gravação do programa "Muito Prazer, Meu Primeiro Disco", do qual ele foi curador. Descanse em paz."

João Bosco também lembrou o jornalista com uma foto de um abraço entre os dois. "Nos melhores momentos, a gente aproveita a pessoa e não se preocupa com a qualidade da foto. Meu grande amigo se foi. Um brasileiro imenso, profundo conhecedor e apaixonado por nossa música. O mais importante pesquisador cultural que já tivemos. Sentirei muita saudade. Descanse em paz, Zuza", escreveu.

Veja outras publicações homenagens:

Chico César, cantor

"Ah, Zuza! Meu amigo, mestre. Grato pela sua vida tão generosamente musical. Fico com seu abraço, seu afeto, sua sabedoria de bem viver em troca e consonância. Ouvidos e coração abertos, é certo. Sempre."

Mauricio Pereira, músico

"Eu era moleque e ouvia aquele programa que ele tinha na rádio Jovem Pan no fim da tarde que uma aula de música por dia", escreveu. "As ideias, os livros, as produções, os papos bons, os projetos culturais, o incentivo: taí um cara que deixou um legado lindo, grande, generoso, que a gente tem que ir atrás, beber dele, preservar."

Walcyr Carrasco, escritor e roteirista

"Triste domingo! Perdemos o jornalista e escritor Zuza Homem de Mello, um dos maiores nomes da produção, pesquisa e história musical no Brasil."

Ná Ozzetti, cantora

"Zuza, obrigada por tudo! Sempre muito felizes os momentos contigo. Sempre tua alegria contagiante. Sempre um grande aprendizado. Vai fazer falta. Voa em paz , que os mestres o recebam. Por aqui, infinitos aplausos."

Ruy Castro, jornalista e escritor

"Zuza tinha uma grande vantagem sobre nós que tratamos de música por escrito -era músico. Como ex-engenheiro de som, sabia também de técnicas de gravação, o que, na era do disco, passou a ser importante na apreciação da música. E não apenas viu e ouviu quase tudo que se produziu de essencial na música popular e no jazz dos últimos 60 anos. Fez isto a dois ou três metros de distância do artista, muitas vezes indo falar com ele antes ou depois de sua apresentação- e, em alguns casos, durante!"

Yamandu Costa, violonista e compositor

"Perdemos um cavalheiro. Figura que amava o Brasil mais bonito, ajudou a criar esse lugar que tentamos manter e nos e tao profundo.Zuza Homem de Mello deixa o exemplo do incansável, da sensibilidade e dedicacao a cultura do nosso pais. Que em paz descanse e meus sentimentos a família!"

Teresa Cristina, cantora

"A cultura musical brasileira perde um grande aliado. Descanse em paz, Zuza Homem de Mello. Meus sentimentos a todos os familiares."

Alcione, cantora

"Zuza Homem de Mello foi um dos primeiros produtores com quem eu trabalhei.No início da minha carreira, ele dirigiu um show meu e de Emílio Santiago, no Anhembi, São Paulo, chamado 'O Fino da Música'! Ele prometeu que nesse show, nos apresentaria a Elis Regina e foi o que aconteceu: ela esteve no camarim para nos cumprimentar! Zuza sempre foi um homem sensível e grande amigo dos artistas. Deixará uma profunda saudade em toda a Música Brasileira. Deus o receba e conforte toda a família."

Zelia Dunca, cantora

"Zuza, amigo tão amado e gentil... nem que eu quisesse, acharia uma foto sua, que não fosse iluminada pelo seu sorriso e seu horizonte tão vasto. Obrigada por tanto. Por ter me visto, quando quase ninguém me via, por ter me escutado, por ter me ensinado. Te guardo comigo, na mais leve batida do meu coração".

Djavan, cantor

"Faleceu nessa noite Zuza Homem de Mello, um dos maiores especialista e defensores da musica brasileira. Nosso abraco carinhoso na familia e nos inúmeros amigos que esse doce intelectual deixa. Descanse em paz, Zuza! E muito obrigado por tudo que você fez pela cultura brasileira!"