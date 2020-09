2 - Raissa Barbosa cobra parceria de Luiza Ambiel

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois de uma madrugada intensa na sede, os peões da A Fazenda 12 tiveram uma conversa na cozinha na manhã deste sábado (19). Raissa Barbosa ainda está chateada com a quantidade de votos que levou na primeira formação da roça, e questionou Luiza Ambiel sobre a votação.

Luiza Ambiel ficou brava com Raissa após ser cobrada pela ex-Miss Bumbum para que fosse mais "parceria". Luiza pediu para conversar outra hora, pois estava chateada com algumas coisas, e Raissa questionou se com ela também. "Com você menos", respondeu Luiza.

"Tá, eu tenho que pedir desculpas paras as pessoas, mas as pessoas não podem pedir pra mim?", disse Raissa. Luiza, irritada com as brigas da noite anterior, tentou convencer a peoa de que havia dado sua palavra para Gabriel que não votaria nele e conversado com Juliano que, se ficasse sem opção, iria nele. "Votasse no Biel. Não votaram em mim?", rebateu Raissa.

"Mas e a minha palavra? E a calcinha que eu uso? Eu sou mulher de palavra, gata! Eu cheguei para ele e disse para ele ficar sossegado que eu não iria votar nele", argumentou Luiza.

No entanto, Raissa insistiu que poderia ter sido defendida pela amiga. "Defendido como? O que tinha para eu fazer lá? O meu voto não ia mudar nada, você já tinha um monte. Se você tivesse empatado e o meu voto fosse decisivo, aí sim, você poderia vir e me cobrar, mas neste caso não", afirmou Luiza.