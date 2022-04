2 - Enquete aponta eliminação de Linn da Quebrada neste domingo

Nessa dinâmica, Eliezer acabou não recebendo nenhum voto para ser salvo. Com isso, ele também foi parar no Paredão. O participante teve direito a um contragolpe, de modo que puxou Gustavo para disputar com ele e Lina a permanência na casa.

Logo depois, Tadeu pediu para que todos os participantes se dirigissem ao quarto Lollipop. De lá, ele foi chamando um a um para o confessionário, onde eles precisavam, diferentemente do que ocorreu nas semanas anteriores, indicar uma pessoa para salvar do Paredão.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Linn da Quebrada deve ser a eliminada no Paredão deste domingo (10), segundo mostra a votação da enquete feita pelo F5. A rapper, que disputa a berlinda com Eliezer e Gustavo, demonstra uma rejeição que ultrapassa os 60%.

