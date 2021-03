Deputados pedem por medidas para evitar queimadas na Amazônia e Pantanal

Parlamentares da oposição devem perseguir a periferia do governo por outros canais, já que não há mais lugar no Comitê de Meio Ambiente da Câmara dos Deputados, ocupado pela governante Carla Zambelli.

A comissão foi criada para monitorar incêndios florestais, que tiveram recordes em 2020, consumindo quase metade do Pantanal, continua seus trabalhos nesta quinta-feira (18). O grupo liderado pela deputada Rosa Neide, planeja solicitar medidas do governo federal em 2021, para evitar a recorrência do desastre.

Outra prioridade do grupo é se responsabilizar pelos incêndios que atingiram a Amazônia, no mesmo período. Serão postas à prova as declarações do Presidente da República Jair Bolsonaro, culpando repetidamente os indígenas e “castores caboclos”, como ele se referiu aos moradores da região, pelos incêndios.